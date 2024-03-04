Джака: Мы должны гордиться тем, где находимся, но мы еще ничего не выиграли

Полузащитниквысказался о чемпионской гонке команды в немецкой Бундеслиге.

«Мы должны гордиться тем, где находимся, но мы еще ничего не выиграли. Я говорю это, опираясь на свой собственный опыт прошлого сезона (в "Арсенале"). Я уже поделился этим опытом с одноклубниками.

Десять очков отрыва — это много, когда осталось 10 матчей до конца. Но нужно разыграть еще 30 очков, так что еще ничего не закончилось», — сказал Джака ESPN.

После 24-х туров Бундеслиги «Байер» занимает 1-е место в таблице с 64 очками в активе. «Бавария» располагается на 2-й позиции (54 балла).

Напомним, что в прошедшем матче команда Хаби Алонсо обыграли «Кельн» (2:0) в рамках чемпионата Германии.