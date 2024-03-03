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    Футболист «Валенсии» Диакаби получил вывих правого колена

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    Пресс-служба «Валенсии» сообщила о травме защитника Муктара Диакаби. Игрок получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2).

    Муктар Диакаби
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    Муктар Диакаби

    Футболист получил вывих правого колена. После оказания первой помощи 27-летний гвинеец был отправлен в больницу для прохождения дальнейшего медицинского обследования.

    На 86-й минуте матча хавбек гостей Орельен Тчуамени при падении врезался в колено Диакаби, из-за чего его нога вывернулась и оказалась в неестественном положении. Игрока унесли с поля на носилках.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Валенсия» с 37 очками находится на 9-м месте в таблице Примеры.

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