Футболист «Валенсии» Диакаби получил вывих правого колена

Муктар Диакаби Фото: globallookpress.com
Футболист получил вывих правого колена. После оказания первой помощи 27-летний гвинеец был отправлен в больницу для прохождения дальнейшего медицинского обследования.
На 86-й минуте матча хавбек гостей Орельен Тчуамени при падении врезался в колено Диакаби, из-за чего его нога вывернулась и оказалась в неестественном положении. Игрока унесли с поля на носилках.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Валенсия» с 37 очками находится на 9-м месте в таблице Примеры.