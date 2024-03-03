Футболист «Валенсии» Диакаби получил вывих правого колена

Пресс-службасообщила о травме защитника. Игрок получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Испании с(2:2).

Футболист получил вывих правого колена. После оказания первой помощи 27-летний гвинеец был отправлен в больницу для прохождения дальнейшего медицинского обследования.

На 86-й минуте матча хавбек гостей Орельен Тчуамени при падении врезался в колено Диакаби, из-за чего его нога вывернулась и оказалась в неестественном положении. Игрока унесли с поля на носилках.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия» с 37 очками находится на 9-м месте в таблице Примеры.