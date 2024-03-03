ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Локомотив»Дерби не разочаровало. Победа над «Локо» вернула «Динамо» в чемпионскую гонку
  • 20:28
    • Дубль Фодена и гол Холанна принесли «Манчестер Сити» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 20:13
    • «Атлетико» взял три очка в матче с «Бетисом»
  • 19:51
    • Алаев: Промес? Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ
  • 19:24
    • «Байер» обыграл «Кельн» и увеличил отрыв от «Баварии»
  • 18:28
    • Московское «Динамо» оказалось сильнее «Локомотива»
    Все новости спорта

    «Атлетико» взял три очка в матче с «Бетисом»

    «Атлетико» — «Бетис»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Бетис
    В матче 27-го тура испанской Примеры «Атлетико» в родных стенах переиграл «Бетис» со счетом 2:1.

    Альваро Мората
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората

    На автогол Руи Силвы и точный удар Альваро Мораты гости ответили забитым мячом Уильяма Карвалью.

    Отметим, что Мората также не смог реализовать пенальти на 28-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Бетис 2:1
    Голы: 1:0 Руи Силва (автогол) (8'), 2:0 Альваро Мората (44'), 2:1 Вилльям Карвалью (62') Атлетико: Ян Облак, Габриэл Паулиста, Марио Эрмосо, Аксель Витсель, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Сауль Ньигес, 62'), Коке (Науэль Молина, 62'), Пабло Барриос, Самуэл Лино, Альваро Мората (Стефан Савич, 87'), Мемфис Депай (Рейнилду Мандава, 81') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Шади Риад, Херман Песселья, Эктор Бельерин (Хуан Миранда, 73'), Родриго Эрнандес (Вилльям Карвалью, 46'), Пабло Форнальс, Марк Рока (Родригес Гидо, 46'), Виллиан Жозе, Эсекьель Авила (Айосе Перес, 73'), Johnny Cardoso (Эз Абде, 90') Предупреждения: Родриго Де Пауль (18'), Херман Песселья (67'), Родригес Гидо (86')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры «Атлетико» имеет в своем активе 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Бетиса» 42 пункта и шестая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет каталонцев в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли «Наполи» и «Ювентус» определить сильнейшего?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • «Арсенал» уверенно победит и не пропустит
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры