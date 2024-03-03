«Атлетико» — «Бетис»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 27-го тура испанской Примерыв родных стенах переигралсо счетом 2:1.

На автогол Руи Силвы и точный удар Альваро Мораты гости ответили забитым мячом Уильяма Карвалью.

Отметим, что Мората также не смог реализовать пенальти на 28-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Бетис 2:1 Голы: 1:0 Руи Силва (автогол) (8'), 2:0 Альваро Мората (44'), 2:1 Вилльям Карвалью (62') Атлетико: Ян Облак, Габриэл Паулиста, Марио Эрмосо, Аксель Витсель, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Сауль Ньигес, 62'), Коке (Науэль Молина, 62'), Пабло Барриос, Самуэл Лино, Альваро Мората (Стефан Савич, 87'), Мемфис Депай (Рейнилду Мандава, 81') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Шади Риад, Херман Песселья, Эктор Бельерин (Хуан Миранда, 73'), Родриго Эрнандес (Вилльям Карвалью, 46'), Пабло Форнальс, Марк Рока (Родригес Гидо, 46'), Виллиан Жозе, Эсекьель Авила (Айосе Перес, 73'), Johnny Cardoso (Эз Абде, 90') Предупреждения: Родриго Де Пауль (18'), Херман Песселья (67'), Родригес Гидо (86')

Календарь и таблица испанской Примеры

После этой игры «Атлетико» имеет в своем активе 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Бетиса» 42 пункта и шестая строчка.