Тухель: Надеюсь, в матче с «Лацио» покажем нашу лучшую игру

Наставник «Баварии»высказался про ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Игр пройдет 5 марта.

«На протяжении долгого времени у нас происходят то взлёты, то падения, поэтому возможно, что в матче с "Лацио" мы покажем нашу лучшую игру. Нам нужно добиться лучшего результата, для этого необходимо быть дисциплинированными и готовыми следовать плану.

Мы подготовимся, настроимся на положительный лад, а затем нам придётся достичь результата», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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В первой встрече «Бавария» в Риме уступила со счетом 0:1.