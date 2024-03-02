Тухель: Матч с «Фрайбургом» был хаотичным

Наставник «Баварии» Томас Тухель высказался о ничьей с «Фрайбургом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

«Мы не лучшим образом провели первые полчаса и заслуженно уступали в счёте. Второй тайм мы провели лучше и владели инициативой, но не смогли добыть результат. В итоге победить не удалось из-за того, что сопернику повезло с голом после стандарта.

Было очевидно, что мы хотим показать иной уровень решимости, но стали делать это только после пропущенного гола. Отчасти этот матч был хаотичным. Мы делали то, чего не делали никогда — и даже никогда о таком не говорили. Одного хорошего тайма недостаточно для победы на этом стадионе», — приводит слова Тухеля DAZN.

После 24 туров «Бавария» занимает второе место с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (61 очко).

Следующий матч команда Тухеля проведёт с «Майнцем» 9 марта. Стартовый свисток на стадионе «Альянс-Арена» прозвучит в 17:30 мск.