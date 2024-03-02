Ромащенко прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер грозненского «Ахмата»дал послематчевый комментарий победе над «Уралом» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ.

«Побеждать всегда очень важно, ради этого футболисты тренируются и выходят на поле. Могу подтвердить, что мы ожидали тяжелой игры и оказались к этому готовы. Рассчитывали на быстрые атаки, на стандарты. Радует, что терпели до конца. Искали и в итоге нашли свой шанс.

Конечно, нам хочется более динамичной игры. Но мы провели два месяца на сборах, так что тяжело сразу ждать феерии. Добились победы, так что можно выдохнуть», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».

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«Урал» обыграл на своем поле прямого конкурента «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 73-й минуте матча забил защитник Андрей Семенов.