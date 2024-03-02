Ромащенко прокомментировал победу над «Уралом»

Мирослав Ромащенко Фото: globallookpress.com
«Побеждать всегда очень важно, ради этого футболисты тренируются и выходят на поле. Могу подтвердить, что мы ожидали тяжелой игры и оказались к этому готовы. Рассчитывали на быстрые атаки, на стандарты. Радует, что терпели до конца. Искали и в итоге нашли свой шанс.
Конечно, нам хочется более динамичной игры. Но мы провели два месяца на сборах, так что тяжело сразу ждать феерии. Добились победы, так что можно выдохнуть», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».
«Урал» обыграл на своем поле прямого конкурента «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 73-й минуте матча забил защитник Андрей Семенов.