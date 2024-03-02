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    Анчелотти: Время Гюлера придет, надо терпение

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    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу игровой практики хавбека Арды Гюлера.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    «Гюлер? Нужно терпение. Это правда, что ему нужны игровые минуты, но иногда матч, команда, ситуация требуют другого выбора.

    Я доверяю Арде, мне бы хотелось, чтобы фанаты увидели и насладились его талантом. Его время придёт, но нужно терпение», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    В текущем сезоне Гюлер провел 5 встреч во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

    Контракт игрока с мадридским клубом истекает в июне 2029 года.

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