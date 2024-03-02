Анчелотти: Время Гюлера придет, надо терпение

Наставник мадридского «Реала»высказался по поводу игровой практики хавбека

«Гюлер? Нужно терпение. Это правда, что ему нужны игровые минуты, но иногда матч, команда, ситуация требуют другого выбора.

Я доверяю Арде, мне бы хотелось, чтобы фанаты увидели и насладились его талантом. Его время придёт, но нужно терпение», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Гюлер провел 5 встреч во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с мадридским клубом истекает в июне 2029 года.