Тренер «Брайтона» об Ансу Фати: Он должен выкладываться на 100% каждый день

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды

«Ему нужно больше верить в себя. Он чувствительный парень, хороший парень, и часть моей работы заключается в том, чтобы помочь игрокам поверить в себя, проявить все свои качества, а не какую-то их часть.

Он должен выкладываться на 100% каждый день», — приводит слова главного тренера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Ансу Фати является воспитанником «Барселоны» и выступает за «Брайтон» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 22 матча за «чаек», забил 4 гола и сделал голевую передачу.