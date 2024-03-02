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    Тренер «Брайтона» об Ансу Фати: Он должен выкладываться на 100% каждый день

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    Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался об игре полузащитника команды Ансу Фати.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    «Ему нужно больше верить в себя. Он чувствительный парень, хороший парень, и часть моей работы заключается в том, чтобы помочь игрокам поверить в себя, проявить все свои качества, а не какую-то их часть.

    Он должен выкладываться на 100% каждый день», — приводит слова главного тренера журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что Ансу Фати является воспитанником «Барселоны» и выступает за «Брайтон» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

    В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 22 матча за «чаек», забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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