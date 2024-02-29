Бекхэм: Никто не любит «Барселону» сильнее, чем Месси

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала», совладелец «Интер Майами»высказался о нападающем американской команды

«Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео говорит мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с "Камп Ноу". Нет игрока, который любил бы "Барселону" так сильно, как он.

На его ноге и даже на бутылке с водой, из которой он пьёт, есть логотип "Барселоны", символизирующий его сильную любовь к клубу», — приводит слова Бекхэма Som I Serem FCB в социальной сети X (ранее Twitter).

Месси играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Соглашение Месси с американским клубом действует до конца июня 2025 года.