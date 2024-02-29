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    Бекхэм: Никто не любит «Барселону» сильнее, чем Месси

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала», совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем американской команды Лионеле Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео говорит мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с "Камп Ноу". Нет игрока, который любил бы "Барселону" так сильно, как он.

    На его ноге и даже на бутылке с водой, из которой он пьёт, есть логотип "Барселоны", символизирующий его сильную любовь к клубу», — приводит слова Бекхэма Som I Serem FCB в социальной сети X (ранее Twitter).

    Месси играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

    Соглашение Месси с американским клубом действует до конца июня 2025 года.

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