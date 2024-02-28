Романцев объяснил, почему у Захаряна пока не получается в «Реал Сосьедад»

Легендарный российский тренеррассказал, в чем причины неудачной пока игры полузащитникав испанском «Реал Сосьедад».

«Смена команды — всегда риск. А переход в зарубежный клуб — риск вдвойне. Особенно для молодого футболиста. Захарян из таких. Сейчас он проходит самый сложный этап освоения в новом коллективе, который живёт по своим игровым законам.

Рецепт здесь один — работа и терпение. Пример — Головин, ставший одним из лидеров "Монако". На подходе к этому и Алексей Миранчук в "Аталанте". Хотя стартовый период был полон для них теми же трудностями, которые сейчас свалились на Захаряна.

В ту ли команду он попал? На мой взгляд, для быстрого, техничного и смекалистого Арсена "Реал Сосьедад" с его раскованной, чуть авантюрной игрой — вполне подходящий вариант. А вот то, как пишут у нас об игре экс-динамовца, меня возмущает.

"Ничего не показал", "ничем не запомнился", "был незаметен", "час без ударов" — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя! Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Так дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите — ведь он же всё это читает!

Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря!» — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».

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Арсен Захарян стал игроком «Реал Сосьедад» летом 2023 года, перейдя из московского «Динамо». В этом сезоне он сыграл 18 матчей за испанский клуб, отметился одной результативной передачей.