Сарри: В «Лацио» я прошу игрока А, а меня заставляют выбирать между С и D

Наставник «Лацио»высказался о поражении от «Фиорентины» (1:2) в Серии А, а также дал комментарий по поводу комплектации команды.

«Плохое выступление сегодня. Я увидел команду, выключенную из игры и с явной психологической подавленностью. Мы незаслуженно вышли вперёд. Это я сделал трансферы "Лацио"? Мне кажется, в июле клуб ясно дал понять, кто это сделал.

Если я прошу у вас игрока А, а вы заставляете меня выбирать между С и D… Это не называется так, что я сделал трансферы», — приводит слова Сарри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Календарь и таблица Серии А

«Лацио» идет на 8-м месте в таблице Серии А, набрав 40 очков.