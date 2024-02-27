Личка: Макаров вообще был не готов к матчу с «Ахматом»

Наставник «Динамо»ответил на вопрос о конфликтной ситуации с полузащитником бело-голубых

«Макаров в какой-то момент два-три матча провел хорошо, а в следующей игре со "Спартаком" я немного поменял схему, и он не попал в состав. Денис был злым, но это нормально, я это принимаю спокойно.

А не принял я вот что: он вышел на 20 минут и вообще не помог команде. Дело в отношении к игре. Я чуть-чуть закрыл глаза на это. Далее был матч с "Ахматом", в конце я решил дать ему второй шанс. Сказал: "Окей, Маки, иди, покажи себя". Снова не получилось. Важно, что он вообще не был готов к тому матчу. Думал, что не будет играть.

Денис пришел, я его принял без проблем, потому что он — талантливый игрок. Но нужно понимать: сегодня и завтра ты можешь не играть, а послезавтра — будешь в составе. Есть выбор на этой позиции — Бителло, Гладышев, Карраскаль, Грулев.

Макаров и сейчас работает, старается, бьется за свое место. Команда — это не 10-12 человек, а 20-22», — сказал Личка «СЭ».

Личка тренирует «Динамо» с лета 2023 года.