ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим НемковФеррейра и Немков устроили шоу. У Нганну в PFL есть 2 сильных соперника
  • 09:53
    • Глушаков перешел в армянский «Урарту»
  • 13:38
    • Стало известно, в какую лигу может перейти Де Брёйне в случае ухода из «Манчестер Сити»
  • 13:30
    • Адвокат Промеса подал апелляцию на решение по делу о наркотиках
  • 13:13
    • «Челси» продаст как минимум четырех игроков для соблюдения финансовых правил АПЛ
    Все новости спорта

    Личка: Макаров вообще был не готов к матчу с «Ахматом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ахмат
    Наставник «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о конфликтной ситуации с полузащитником бело-голубых Денисом Макаровым.

    Денис Макаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Макаров

    «Макаров в какой-то момент два-три матча провел хорошо, а в следующей игре со "Спартаком" я немного поменял схему, и он не попал в состав. Денис был злым, но это нормально, я это принимаю спокойно.

    А не принял я вот что: он вышел на 20 минут и вообще не помог команде. Дело в отношении к игре. Я чуть-чуть закрыл глаза на это. Далее был матч с "Ахматом", в конце я решил дать ему второй шанс. Сказал: "Окей, Маки, иди, покажи себя". Снова не получилось. Важно, что он вообще не был готов к тому матчу. Думал, что не будет играть.

    Денис пришел, я его принял без проблем, потому что он — талантливый игрок. Но нужно понимать: сегодня и завтра ты можешь не играть, а послезавтра — будешь в составе. Есть выбор на этой позиции — Бителло, Гладышев, Карраскаль, Грулев.

    Макаров и сейчас работает, старается, бьется за свое место. Команда — это не 10-12 человек, а 20-22», — сказал Личка «СЭ».

    Личка тренирует «Динамо» с лета 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно победит и пройдет дальше
  • «Лутон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли Медведев разгромить Шевченко?
  • Медведев — Шевченко. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Воспользуются ли «Бродяги» проблемами «Сорок»?
  • «Блэкберн» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.04
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры