Келлехер о ван Дейке: С таким защитником вратарь чувствует себя спокойнее

Голкипервысказался об игре защитника командыв нынешнем сезоне.

«Ван Дейк и Конате отлично провели финал Кубка лиги, как и Джаррел (Куанса), который вышел на поле со скамейки запасных. С такими защитниками вратарь чувствует себя спокойнее.

Вирджил — прекрасный лидер, в нынешнем сезоне он доказал это. Честно говоря, тот факт, что они играют прямо передо мной, чертовски облегчает мне работу», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что ван Дейк забил победный гол в финале Кубка английской лиги с «Челси» на 118-й минуте (1:0 ДВ).

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 26-и туров.