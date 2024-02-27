Президент «Урала» о Fan ID: Мне бы хотелось, чтобы болельщикам было проще попасть на нашу арену

Президентподелился мнением о внедрении Fan ID на матчи российской Премьер-лиги.

«Не раз уже говорил, что думаю о системе Fan ID, и повторяться мне не хочется! Сейчас уже потихоньку наши болельщики приспособились к паспорту болельщика. Система улучшается, уже не так долго надо стоять в очередях, чтобы получить билет и проход на стадион.

Конечно, я против этого (паспорта болельщика), и мне бы хотелось, чтобы болельщикам было проще попасть на нашу арену. Мы хотим видеть наших фанатов на стадионе, а они не хотят оформлять Fan ID!» — заявил Иванов Sport24.

Ранее Иванов высказался об эксперименте с объявлением судьями решений в Кубке России.

После 18-и туров «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России команда Виктора Гончаренко сыграет против «Ахмата» 2-го марта в 19:00 мск.