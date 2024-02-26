Президент «Урала» о судейском эксперименте: Это позитивно скажется и на болельщиках, и на игроках

Президентвысказался об эксперименте с объявлением судьями решений в Кубке России.

«В хоккее ведь говорят, за что удаляют, почему отменили гол, и ничего страшного не происходит.

Я думаю, всем будет понятно, когда судьи будут озвучивать решения, а то иногда болельщикам непонятны решения VAR, почему засчитали или не засчитали гол. Это позитивно скажется и на болельщиках, и на игроках, и на тренерах, и на руководителях клубов», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Напомним, что в весенних матчах Кубка России арбитры будут объявлять свои решения после просмотра VAR.