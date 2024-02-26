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    Президент «Урала» о судейском эксперименте: Это позитивно скажется и на болельщиках, и на игроках

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об эксперименте с объявлением судьями решений в Кубке России.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «В хоккее ведь говорят, за что удаляют, почему отменили гол, и ничего страшного не происходит.

    Я думаю, всем будет понятно, когда судьи будут озвучивать решения, а то иногда болельщикам непонятны решения VAR, почему засчитали или не засчитали гол. Это позитивно скажется и на болельщиках, и на игроках, и на тренерах, и на руководителях клубов», — приводит слова Иванова РИА Новости.

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