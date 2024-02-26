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    Ионов мог отправиться в Азию перед переходом в «Урал»

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    Хавбек Алексей Ионов отметил, что мог отправиться в азиатский чемпионат до того, как подписал контракт с «Уралом».

    Алексей Ионов
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    Алексей Ионов

    «Как я пережил последнее трансферное окно? Ну, в общем, я должен был, планировал, так скажем, уезжать в Азию, в другую конфедерацию играть, далеко-далеко. И в последний день благодаря Григорию Иванову и Виктору Гончаренко я остановился на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге, в славном городе.

    Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет всем болельщикам и буду рад видеть их на стадионах и радовать своей игрой. Хочу ещё раз сказать спасибо президенту и главному тренеру за то, что благодаря им это произошло», — сказал Ионов в интервью пресс-службе «Урала».

    «Урал» завершил первую часть чемпионата России-2023/24 на 12-м месте в таблице.

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