Почеттино: Мы были так близки к победе, но игроки начали терять свою энергию

Главный тренервысказался о поражении в финальном матче Кубка английской лиги с(0:1).

«Что касается эмоций, я чувствую то же, что и игроки. Я так разочарован, мне так больно. Усилия были огромными. Я доволен усилиями. Мы собираемся продолжать верить в это. Мы не получили награду, которую хотели.

Послушайте, конечно, это было сложно. Конечно, после мы расстроены. Игроки чувствуют разочарование. Мы были так близки к победе после 90 минут игры. Но они начали терять свою энергию», — приводит слова журналист Бобби Винсент.

В матче «Челси» — «Ливерпуль» команды довели дело до дополнительного времени. На 118-й минуте защитник «мерсисайцев» Вирджил ван Дейк забил победный гол.

В следующем матче «синие» сыграют против «Лидса» 28-го февраля в рамках Кубка Англии.