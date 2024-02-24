Глушаков может продолжить карьеру в Медиалиге

Бывший футболист сборной Россиивысказался о возможном переходе в ростовский, который выступит в новом сезоне Медийной футбольной лиги.

«Я с Васей (Вакуленко) встречался. До начала сборов в "Ростове" он предложил мне играть за СКА. Четкого ответа я не дал, сказал, что будет видно. Он рассказал про проект, как все будет выглядеть в медиафутболе. Но не стоит забывать, что у меня еще есть "Броуки": пришел к ним, мы выиграли два матча и я ушел на красивой ноте», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что зимой Глушаков покинул костромской «Спартак» и сейчас находится в статусе свободного агента.

На уровне РПЛ футболист играл за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари НН».