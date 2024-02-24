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    Боруссия М — Бохум. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.02.2024)

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    В 17:40 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Боруссия М» — «Бохум».

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    Составы команд:

    «Боруссия М»: Мориц Николас, Штефан Ляйнер, Марвин Фридрих, Максимилиан Вебер, Джозеф Скалли, Флориан Нойхаус, Юлиан Вайгль, Куадио Коне, Nathan NGoumou, Жордан Сьебатшё, Робин Хак.

    «Бохум»: Moritz-Broni Kwarteng, Мориц Брошински, Такума Асано, Кевин Штёгер, Эрхан Машович, Матуш Беро, Бернардо, Кевен Шлоттербек, Иван Ордец, Кристиан Гамбоа, Мануэль Риман.

    Предыдущий матч соперников: «Бохум» — «Боруссия М» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Бохум». Коэффициент ставки — 2.00.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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