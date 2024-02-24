Составы команд:
«Боруссия М»: Мориц Николас, Штефан Ляйнер, Марвин Фридрих, Максимилиан Вебер, Джозеф Скалли, Флориан Нойхаус, Юлиан Вайгль, Куадио Коне, Nathan NGoumou, Жордан Сьебатшё, Робин Хак.
«Бохум»: Moritz-Broni Kwarteng, Мориц Брошински, Такума Асано, Кевин Штёгер, Эрхан Машович, Матуш Беро, Бернардо, Кевен Шлоттербек, Иван Ордец, Кристиан Гамбоа, Мануэль Риман.
Предыдущий матч соперников: «Бохум» — «Боруссия М» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Бохум». Коэффициент ставки — 2.00.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.
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