Бордалас: Гринвуд мог бы заиграть в «Барселоне» и любом другом топ-клубе

Главный тренервысказался о будущем в команде, который выступает на правах аренды из

«Изначально были сомнения по поводу перехода Гринвуда в "Хетафе", но я взял его под свою ответственность. Понимаю, что у клуба были сомнения. У Мэйсона было почти два года простоя. Учитывая его талант и качества, мы проявили терпение, процесс был медленным. Мы все ему очень помогли и сейчас он близок к выходу на свой лучший уровень.

Гринвуд мог бы заиграть в "Барселоне" и любом другом топ-клубе. Посмотрим, где он окажется в итоге», — приводит слова Бордаласа Sport.es.

В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.