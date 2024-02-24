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    Бордалас: Гринвуд мог бы заиграть в «Барселоне» и любом другом топ-клубе

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    Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас высказался о будущем в команде Мэйсона Гринвуда, который выступает на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    «Изначально были сомнения по поводу перехода Гринвуда в "Хетафе", но я взял его под свою ответственность. Понимаю, что у клуба были сомнения. У Мэйсона было почти два года простоя. Учитывая его талант и качества, мы проявили терпение, процесс был медленным. Мы все ему очень помогли и сейчас он близок к выходу на свой лучший уровень.

    Гринвуд мог бы заиграть в "Барселоне" и любом другом топ-клубе. Посмотрим, где он окажется в итоге», — приводит слова Бордаласа Sport.es.

    В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

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