Лунев считает «Байер» одним из фаворитов Лиги Европы

Российский голкипервысказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии азербайджанская команда сыграет против

«Вызовет ли матч с бывшей командой дополнительные эмоции? Конечно, вызовет. Здорово, что сыграем с ними. Это очень хорошая команда, особенно сейчас. Будем стараться победить и пройти дальше.

Является ли плюсом, что команды играли в одной группе? С одной стороны, да, мы знакомы с командой, но с другой — у них произошли изменения в плане ротации из‑за травм. Ну и они ещё не проигрывали, есть дополнительный стимул. Хотя нам его и искать не надо (смеётся). Это "Байер" — на него надо выходить и биться.

Это самый сложный соперник? Да, определёно. Считаю, что "Байер" — один из фаворитов турнира. Но, думаю, на этом этапе слабых соперников уже нет», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне российский голкипер провел 8 матчей за «Карабах» в Лиге Европы, пропустил 13 голов и 3 раза сыграл на ноль.