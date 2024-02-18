Бенитес раскритиковал арбитра и ВАР после поражения «Сельты» от «Барселоны»

Главный тренер «Сельты»остался недоволен работой арбитров в матче против(1:2) в 25-м туре Ла Лиги.

«Барса» забила победный гол в компенсированное время, когда Роберт Левандовский со второй попытки реализовал пенальти. Судья не заметил, что вингер каталонцев Рафинья вбежал в штрафную еще до удара.

«Что касается пенальти, я не хотел высказывать мнение, но игроки "Барселоны" вошли в штрафную при втором пенальти.

Если мы можем посмотреть, что вратарь вышел на 5 сантиметров, мы также можем посмотреть, что игроки зашли в штрафную. Это тоже легко посмотреть», — приводит слова Бенитеса AS.