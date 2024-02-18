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    Анчелотти: Ничья с «Райо Вальекано» нас не устроила

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Райо Вальекано Реал Мадрид
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате матча 25-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы очень хорошо начали игру, владели мячом, забили гол и могли забить ещё один, был удар Вальверде в каркас ворот… До пенальти в ворота "Реала" мы всё делали очень хорошо, а затем игра изменилась. Было много единоборств, стычек, пауз — в такой ситуации было непросто найти решение.

    Мы боролись — очевидно, ничья нас не устроила, но мы идём дальше. Мы находимся в очень хорошем положении в таблице, мы спокойны и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 62 очка.

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