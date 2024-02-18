Анчелотти: Ничья с «Райо Вальекано» нас не устроила

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Мы очень хорошо начали игру, владели мячом, забили гол и могли забить ещё один, был удар Вальверде в каркас ворот… До пенальти в ворота "Реала" мы всё делали очень хорошо, а затем игра изменилась. Было много единоборств, стычек, пауз — в такой ситуации было непросто найти решение.
Мы боролись — очевидно, ничья нас не устроила, но мы идём дальше. Мы находимся в очень хорошем положении в таблице, мы спокойны и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Анчелотти AS.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 62 очка.