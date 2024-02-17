«Вильярреал» — «Хетафе»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

Неманья Максимович Фото: globallookpress.com
«Хетафе» открыл счет после точного удар центрального защитника Неманьи Максимовича на 24-й минуте.
«Вильярреал» смог ответить забитым мячом своего защитника Альберто Морено.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Хетафе 1:1
Голы: 0:1 Неманья Максимович (24'), 1:1 Альберто Морено (56') Предупреждение: Хуан Иглесиас (38')
«Вильярреал» в следующем туре отправится в гости к «Реал Сосьедаду».
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«Хетафе» сыграет на выезде с «Барселоной».