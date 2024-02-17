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    • «Вильярреал» и «Хетафе» сыграли вничью
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    «Вильярреал» и «Хетафе» сыграли вничью

    «Вильярреал» — «Хетафе»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

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    В матче 25-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» и «Хетафе» завершили встречу ничейным исходом — 1:1.

    Неманья Максимович
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    Неманья Максимович

    «Хетафе» открыл счет после точного удар центрального защитника Неманьи Максимовича на 24-й минуте.

    «Вильярреал» смог ответить забитым мячом своего защитника Альберто Морено.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Хетафе 1:1
    Голы: 0:1 Неманья Максимович (24'), 1:1 Альберто Морено (56') Предупреждение: Хуан Иглесиас (38')

    «Вильярреал» в следующем туре отправится в гости к «Реал Сосьедаду».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Хетафе» сыграет на выезде с «Барселоной».

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