Клопп: «Байер» был лучше «Баварии»

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Леверкузенцы были лучше "Баварии". Не в контратаках, а просто лучше! Это было настоящим сюрпризом, учитывая то, что Хаби был там совсем недолго, с молодой командой.
Он сделал суперподписания, именно то, что им было нужно, и это действительно особенная работа», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
Алонсо возглавил леверкузенскую команду в 2022 году. Ранее он работал тренером молодежной команды мадридского «Реала».