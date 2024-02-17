ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса
  • 14:44
    • «Брентфорд» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 12:45
    • Большунов стал победителем марафона на Спартакиаде
  • 11:19
    • Мбаппе подписал контракт с «Реалом»: официального подтверждения пока нет
    Все новости спорта

    Клопп: «Байер» был лучше «Баварии»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Бундеслига Футбол Германии Байер Бавария
    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу «Байера» в матче 21-го тура Бундеслиги над «Баварией» (3:0).

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Леверкузенцы были лучше "Баварии". Не в контратаках, а просто лучше! Это было настоящим сюрпризом, учитывая то, что Хаби был там совсем недолго, с молодой командой.

    Он сделал суперподписания, именно то, что им было нужно, и это действительно особенная работа», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    Алонсо возглавил леверкузенскую команду в 2022 году. Ранее он работал тренером молодежной команды мадридского «Реала».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Лидер АПЛ уверенно завоюет очередные три очка
  • «Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры