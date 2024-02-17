Симоне Индзаги: Отнеслись к игре с «Салернитаной» наилучшим образом

Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Салернитаной» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.«Парни сыграли очень хорошо. Это был серьёзный матч, и мы отнеслись к нему наилучшим образом. "Салернитана" многим командам создала проблемы, нужно было правильно подойти к этой игре, что мы и сделали.

Нам все ещё предстоит долгая дорога. В футболе никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Нужно сохранять концентрацию.

Какой турнир важнее? У нас нет предпочтений, когда речь идёт о Серии А и Лиге чемпионов. Наша цель — быть первыми в каждом турнире», — приводит слова Индзаги Gazzetta dello Sport.

После 24 туров «Интер» лидирует в Серии А с 63 очками. Второе место занимает «Ювентус» (53 очка).