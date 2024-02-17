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    Хави: Мы провели матч замечательно

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    Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий по поводу матча против «Сельты» (2:1).

    Хави
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    Хави

    «У меня есть ощущение, что мы играли хорошо, пока не доходили до финальной трети поля, а там нашим действиям не хватало четкости. Нам не хватало последнего паса.

    Мы хорошо располагались на поле, удачно действовали на подборе. Мы доминировали, и я рад, потому что на этом поле играть тяжело. Мы отдали все силы, чтобы заработать очки, и получили их мучительным путем, но это все-таки радует. Отношение к делу, самоотдача, активность были на высоком уровне.

    После моего объявления об уходе мы набрали 10 очков из 12. Думаю, мое решение было к лучшему.

    Я рад, что команда сделала шаг вперед, доволен тремя очками — они на вес золота. Такие голы, как у "Сельты", — это следствие потери концентрации. У соперника в атаке выступают умелые футболисты, а нам не повезло с отскоком. Мы защищались не очень хорошо в этом эпизоде.

    Но в целом мы провели матч замечательно. Надо стараться не пропускать и сохранять ворота сухими», — приводит слова Хави Marca.

    «Барселона» с 54 очками поднялась на третье место в турнирной таблице. «Сельта» с 20 баллами осталась 17-й в турнирной таблице.

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