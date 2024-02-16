«Торино» — «Лечче»: счет матча 2:0(0:0), обзор голов

На 50-й минуте счет открыл защитник Рауль Белланова с передачи Ивана Илича.
На 70-й минуте был удален за две желтые карточки центральный защитник «Лечче» Марин Погранчич.
Точку в матче поставил на 81-й минуте Дуван Сапата.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Лечче 2:0
Голы: 1:0 Рауль Белланова (50'), 2:0 Дуван Сапата (81') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Маттео Ловато, Адам Масина, Рауль Белланова, Иван Илич (Гвидас Гинейтис, 88'), Самуэле Риччи, Валентин Лацаро (Мергим Войвода, 76'), Никола Влашич (Кароль Линетти, 62'), Пьетро Пеллегри (Антонио Санабрия, 62'), Дуван Сапата (Давид Окереке, 88') Лечче: Владимиро Фальконе, Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей, Алексис Блен (Mohamed Kaba, 62'), Юльбер Рамадани, Хамза Рафья (Никола Сансоне, 61'), Реми Уден (Ахмед Туба, 74'), Роберто Пикколи (Никола Крстович, 79'), Pontus Almqvist, Patrick Dorgu (Антонино Галло, 79') Предупреждения: Марин Понграчич (41'), Коффи Джиджи (45'), Алексис Блен (50'), Марин Понграчич (70'), Patrick Dorgu (78')