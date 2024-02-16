Лидер турнирной таблицы чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграет в гостях против «Райо Вальекано». За ходом встречи 25-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Райо Вальекано»

На счету «Райо Вальекано» 24 очка в 24-х матчах Ла Лиги. Команда идет на 15-й строчке в турнирной таблице: 5 побед, 9 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 21:32.

У «Райо Вальекано» лишь одна победа в 14-ти последних матчах Ла Лиги. После поражения в крайнем туре от «Мальорки» (1:2) руководство «пчёл» отправило в отставку главного тренера команды Франсиско. Новым наставником «Райо Вальекано» был назначен 36-летний Иньиго Перес.

Последний раз команда праздновала успех в чемпионате 2 января в гостевом матче против «Хетафе» (2:0). С тех пор «Райо» набрал одно очко в 5-ти матчах Ла Лиги.

«Реал»

Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 61 очко в 24-х матчах. «Реал» одержал 19 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 52:15.

В предыдущем туре подопечные Карло Анчелотти одержали важнейшую победу над главным преследователем — «Жироной» (4:0). Дублем в составе «сливочных» отличился Беллингем, по голу также забили Винисиус и Родриго.

Эта победа стала для «Реала» 7-й в 8-ми последних матчах чемпионата. За этот период мадридцы лишь раз потеряли очки — в 23-м туре с «Атлетико» (1:1). Также на неделе «Реал» сыграл свой первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, добыв минимальную победу над «Лейпцигом» в гостях (1:0).

Личные встречи

В матче первого круга текущего сезона команды сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» (0:0). Всего в 10-ти последних встречах на счету «Реала» 7 побед, «Райо» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

— «Играть против "Райо Вальекано" на выезде всегда сложно. "Райо" нужны очки, они мотивированы. Мы должны выступить на своём лучшем уровне».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» с коэффициентом 2.65.