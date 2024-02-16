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    «Бенфика» вырвала победу у «Тулузы», «Ланс» и «Фрайбург» сыграли вничью

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    Подошли к концу еще два первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

    Анхель Ди Мария — автор дубля
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    Анхель Ди Мария — автор дубля

    Португальская «Бенфика» на последних минутах дожала французскую «Тулузу» — 2:1.

    На 66-й минуте счет открыл с пенальти аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, выступающий сейчас за «Бенфику».

    Спустя семь минут голом ответил защитник «Тулузы» Миккель Деслер.

    На 90+8-й минуте аргентинский полузащитник снова был точен с 11-метровой отметки.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Бенфика — Тулуза 1:1
    Голы: 1:0 Анхель Ди Мария (пенальти) (68'), 1:1 Миккель Деслер (75') Предупреждения: Стейн Спирингс (37'), Миккель Деслер (43'), Гийом Рест (58')

    В параллельном матче французский «Ланс» и немецкий «Фрайбург» обошлись без забитых голов.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Ланс — Фрайбург 0:0
    Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Массадио Айдара (Абдукодир Хусанов, 89'), Рубен Агилар (Jhoanner Chavez, 63'), Нейл Эль-Айнауи, Анди Диуф (Салис Абдул-Самед, 63'), Пшемыслав Франковский, Флорьян Сотока, Элье Ваи (Уэсли Саид, 72'), David Pereira da Costa (Анжело Фюльжини, 72') Фрайбург: Ноа Атуболу, Жорди Макенго, Мануэль Гульде, Лукас Кюблер, Роланд Шаллаи (Максимилиан Филипп, 86'), Мерлин Рёль (Винченцо Грифо, 79'), Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Янник Кайтель, Лукас Хёлер (Михаэль Грегорич, 86') Предупреждения: Жонатан Гради (38'), Кевин Дансо (42'), Уэсли Саид (81'), Максимилиан Филипп (90')

    Ответные игры состоятся 22 февраля.

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