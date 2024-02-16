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    Кононов оценил свою работу в «Спартаке»

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    Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о своей работе в московском «Спартаке».

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Работая в топ-клубе с высокими целями, ты в любом случае проходишь через определенные ошибки. И делаешь выводы, чтобы в следующей команде их не повторить. Значит, становишься сильнее.

    Никаких обещаний я не давал — только упомянул, что хочу привить футбол, в который "Спартак" играл раньше: интересный, красивый, со своим стилем. Помню, после матча с "Вильярреалом" меня спросили: "На сколько процентов команда соответствует вашим требованиям?" Ну, как на это ответить: "84 с половиной процента"?

    Вы, репортеры, острые на язык. Особенно когда есть конкретный умысел. А это было в "Спартаке". Не хочу сейчас затрагивать эту тему, но в то время определенные люди специально раздували некоторые вещи», — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.

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