Кононов оценил свою работу в «Спартаке»

Главный тренервысказался о своей работе в московском

«Работая в топ-клубе с высокими целями, ты в любом случае проходишь через определенные ошибки. И делаешь выводы, чтобы в следующей команде их не повторить. Значит, становишься сильнее.

Никаких обещаний я не давал — только упомянул, что хочу привить футбол, в который "Спартак" играл раньше: интересный, красивый, со своим стилем. Помню, после матча с "Вильярреалом" меня спросили: "На сколько процентов команда соответствует вашим требованиям?" Ну, как на это ответить: "84 с половиной процента"?

Вы, репортеры, острые на язык. Особенно когда есть конкретный умысел. А это было в "Спартаке". Не хочу сейчас затрагивать эту тему, но в то время определенные люди специально раздували некоторые вещи», — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.