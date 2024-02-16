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    ЦСКА легко обыграл «Родину» в товарищеском матче

    ЦСКА — «Родина»: 4:0 (3:0), обзор голов

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    Московский ЦСКА в товарищеском матче без проблем победил клуб Первой лиги «Родину» со счетом 4:0.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Голы за армейцев забивали Тамерлан Мусаев, Виктор Давила, Иван Обляков и Федор Чалов.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — «Родина» — 4:0 (3:0)
    Голы: Мусаев, 20 (1:0). Давила, 32 (2:0). Обляков, 42 (3:0). Чалов, 90 — с пенальти (4:0)ЦСКА: Акинфеев (Шайхутдинов, 46), Гайич (Кисляк, 72), Дивеев (Глебов, 72), Виллиан Роша (Агапов, 46), Келлвен (Рядно, 46), Лукин (Набабкин, 87), Зделар, Обляков (Кучаев, 62), Мендес (Файзуллаев, 46), Давила (Чалов, 62), Мусаев (Заболотный, 46)«Родина»: Шакеров, Клещенко, Сокол (Марсинью, 46), Ориньо, Юшин, Гордюшенко (Султонов, 69), Бакаев (Куликов, 69), Фищенко (Маркитесов, 82), Крижан, Ната (Дмитриев, 77), Тимошенко (Кузнецов, 77)Предупреждения: Виллиан Роша, 11. Ната, 30

    Следующую игра на заключительном сборе ЦСКА проведет против «Химок» 20 февраля.

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