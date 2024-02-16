Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брентфордом». За ходом матча 25-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 25 очков в 23-х матчах. На счету «пчёл» 7 побед, 4 ничьи и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 34:39.

В крайнем туре АПЛ подопечные Томаса Франка всухую обыграли на выезде «Вулверхэмптон» (2:0). Голами в составе команды отличились Нергор и Тони.

Ранее «Брентфорд» уступил в двух матчах кряду, проиграв «Тоттенхэму» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:3). До этого была победа над «Ноттингем Форест» (3:2).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету мерсисайдцев 54 очка в 24-х турах. Сыграв на матч больше, «красные» опережают «Манчестер Сити» на 2 балла.

«Ливерпуль» одержал 16 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 55:23.

В предыдущем матче АПЛ «Ливерпуль» реабилитировался за поражение туром ранее от «Арсенала» (1:3), уверенно обыграв на «Энфилде» «Бёрнли» (3:1). Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа 5-й в 6-ти последних матчах чемпионата Англии.

Личные встречи

В первом круге АПЛ этого сезона «Ливерпуль» с крупным счетом обыграл своего соперника (3:0). Всего в 5-ти очных матчах на счету мерсисайдцев 3 победы, «Брентфорд» оказался сильнее в одном случае и еще один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.96.