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    УЕФА объявила претендентов на звание футболиста недели в Лиге чемпионов

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    Пресс-служба УЕФА назвала четверку кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В число номинантов попали Браим Диас («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

    Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Реал» 1:0 «Лейпциг», «Манчестер Сити» 3:1 «Копенгаген», «ПСЖ» 2:0 «Реал Сосьедад», «Лацио» 1:0 «Бавария».

    На следующей неделе пройдут вторые четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Интер» — «Атлетико», «ПСВ» — «Боруссия», «Порту» — «Арсенал» и «Наполи» — «Барселона».

    В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити».

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