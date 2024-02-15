УЕФА объявила претендентов на звание футболиста недели в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
В число номинантов попали Браим Диас («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Реал» 1:0 «Лейпциг», «Манчестер Сити» 3:1 «Копенгаген», «ПСЖ» 2:0 «Реал Сосьедад», «Лацио» 1:0 «Бавария».
На следующей неделе пройдут вторые четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Интер» — «Атлетико», «ПСВ» — «Боруссия», «Порту» — «Арсенал» и «Наполи» — «Барселона».
В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити».