Самедов: Ключевые игроки «Зенита» — Барриос и Дуглас Сантос

Старший селекционерназвал самых важных игроковв нынешнем сезоне.

«Не знаю насчёт Вендела, но для меня ключевые игроки "Зенита" — Барриос и Дуглас Сантос. В нашем чемпионском "Спартаке" был Фернандо, в любой чемпионской команде (должен быть такой игрок).

Успех "Зенита", помимо возможностей, это Барриос. Это системообразующий опорник, каким в "Спартаке" был Фернандо. Человек, который может наладить историю между защитой и полузащитой, атакующей линией. Необходимый футболист, для меня такой игрок — ключевой фактор», — сказал Самедов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 18-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака сыграют против «Спартака» 2-го марта.