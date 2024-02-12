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    Почеттино: С чего бы болельщикам «Челси» любить меня?

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что не чувствует любви со стороны болельщиков «синих».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Начинаю ли я чувствовать любовь со стороны болельщиков "Челси"? Нет, нет, я должен быть честен, я не чувствую ее, потому что клуб выигрывал Лигу чемпионов, внутренние кубки и Премьер-лигу. С чего бы болельщикам "Челси" любить меня после такого за эти шесть-семь месяцев?

    Мы вышли в финал (Кубка английской лиги), но находимся не на очень хорошем месте в АПЛ. Думаю, на данном этапе я чувствую уважение со стороны болельщиков. Я вижу их на улице, и не буду лгать, все они добры ко мне», — сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

    После 23-х туров «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе.

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