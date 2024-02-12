Почеттино: С чего бы болельщикам «Челси» любить меня?

Главный тренерзаявил, что не чувствует любви со стороны болельщиков «синих».

«Начинаю ли я чувствовать любовь со стороны болельщиков "Челси"? Нет, нет, я должен быть честен, я не чувствую ее, потому что клуб выигрывал Лигу чемпионов, внутренние кубки и Премьер-лигу. С чего бы болельщикам "Челси" любить меня после такого за эти шесть-семь месяцев?

Мы вышли в финал (Кубка английской лиги), но находимся не на очень хорошем месте в АПЛ. Думаю, на данном этапе я чувствую уважение со стороны болельщиков. Я вижу их на улице, и не буду лгать, все они добры ко мне», — сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

После 23-х туров «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе.

В следующем матче «синие» сыграют против «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура чемпионата Англии в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.