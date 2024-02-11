Хаби Алонсо: О шансах «Байера» на титул поговорим в мае

Наставник «Байера»дал комментарий после победы над «Баварией» (3:0) в матче Бундеслиги.

«Мы проделали отличную работу. Дисциплина и сплочённость команды были великолепными. Выступление в целом было отличным, все футболисты показали топ-игру. У нас было достаточно моментов, при этом у "Баварии" шансов почти не было.

У меня отличная команда, отличные игроки. Один я не справлюсь. У нас прекрасная энергия, и это главное. Никакого секрета нет — просто игроки верят в свои силы, и мы хотим побеждать раз за разом.

Шансы "Байера" на титул? Поговорим об этом в мае. Сейчас же мы просто должны быть реалистами и твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Алонсо профиль Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Календарь и таблица Бундеслиги

«Байер» лидирует в таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. У «Баварии» на 5 баллов меньше.