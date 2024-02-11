«Гавр» — «Ренн»: счет матча 0:1, обзор гола

Автором единственного забитого мяча стал Бенжамен Бурижо на 60-й минуте.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев эту игру пропускал из-за дисквалификации.
Футбол. Франция. Лига 1
Гавр — Ренн 0:1
Гол: 0:1 Бенжамен Буриго (60') Гавр: Артур Десма, Аруна Санганте, Этьен Юте-Кинкуэ, Готье Льорис, Кристофер Опери, Лоик Него (Steve Ngoura, 76'), Абдулайе Туре, Ясин Кехта, Хосуэ Казимир (Самуэль Грандсир, 65'), Мохамед Байо (Антуан Жужу, 76'), Эммануэль Сабби (Андре Айю, 65') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Артур Теате, Варме Омари, Гела Дуэ (Ибрахим Салах, 61'), Мартен Терье, Дезире Дуэ (Алиду Сейду, 61'), Азор Матусива, Батист Сантамария, Бенжамен Буриго (Людовик Блас, 85'), Арно Калимуэндо (Амин Гуири, 76') Предупреждения: Абдулайе Туре (37'), Андре Айю (71'), Алиду Сейду (79')
По итогам этой игры «Ренн» идет на седьмом месте, набрав 31 очко, «Гавр» (24) расположился на одиннадцатой строчке.