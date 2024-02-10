1-й таймЛиверпуль — БёрнлиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Бёрнли». Онлайн
  • 17:46
    • Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби
  • 17:32
    • «Манчестер Сити» уверенно победил «Эвертон»
  • 16:44
    • «Салават Юлаев» победил с минимальным счетом «Ак Барс»
  • 14:21
    • Агкацев ведет переговоры со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» уверенно победил «Эвертон»

    «Манчестер Сити» — «Эвертон»: счет матча 2:0 (0:0)

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Эвертон
    В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.

    Эрлинг Холанн принимает поздравления после первого гола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн принимает поздравления после первого гола

    Первый тайм не принес забитых голов. Только после перерыва команда Хосепа Гвардиолы смогла воплотить свое преимущество в забитые мячи.

    Они оба на счету норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Первый гол он забил на 71-й минуте, а второй спустя 14 минут. Голевые передачи ему отдали Натан Аке и Кевин Де Брейне.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Эвертон 2:0
    Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (71'), 2:0 Эрлинг Холанд (85') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи (Кайл Уолкер, 57'), Рубен Диаш, Джон Стоунс, Натан Аке, Родриго Эрнандес, Филип Фоден, Хулиан Альварес (Бернарду Силва, 77'), Жереми Доку (Джек Грилиш, 87'), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес (Кевин Де Брёйне, 57') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Амаду Онана, 78'), Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Джек Харрисон, Джеймс Гарнер, Идрисса Гейе (Юссеф Шермити, 89'), Бен Годфри (Шеймус Коулман, 56'), Доминик Калверт-Льюин (Бету, 78'), Дуайт Макнил (Льюис Доббин, 88') Предупреждения: Идрисса Гейе (54'), Джеймс Гарнер (90 + 7')

    «Горожане» вернулись на первое место с 52 очками после 23-х игр.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Эвертон» продолжает идти в зоне вылета с 19 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
  • «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Потерпит ли «Байер» первое поражение в сезоне?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Остановит ли «Рома» «Интер»?
  • «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры