«Манчестер Сити» — «Эвертон»: счет матча 2:0 (0:0)

В матче 24-го тура английской Премьер-лигиобыгралсо счетом 2:0.

Первый тайм не принес забитых голов. Только после перерыва команда Хосепа Гвардиолы смогла воплотить свое преимущество в забитые мячи.

Они оба на счету норвежского нападающего Эрлинга Холанна. Первый гол он забил на 71-й минуте, а второй спустя 14 минут. Голевые передачи ему отдали Натан Аке и Кевин Де Брейне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Эвертон 2:0 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (71'), 2:0 Эрлинг Холанд (85') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи (Кайл Уолкер, 57'), Рубен Диаш, Джон Стоунс, Натан Аке, Родриго Эрнандес, Филип Фоден, Хулиан Альварес (Бернарду Силва, 77'), Жереми Доку (Джек Грилиш, 87'), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес (Кевин Де Брёйне, 57') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Амаду Онана, 78'), Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Джек Харрисон, Джеймс Гарнер, Идрисса Гейе (Юссеф Шермити, 89'), Бен Годфри (Шеймус Коулман, 56'), Доминик Калверт-Льюин (Бету, 78'), Дуайт Макнил (Льюис Доббин, 88') Предупреждения: Идрисса Гейе (54'), Джеймс Гарнер (90 + 7')

«Горожане» вернулись на первое место с 52 очками после 23-х игр.

Календарь и таблица АПЛ

«Эвертон» продолжает идти в зоне вылета с 19 баллами.