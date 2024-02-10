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    «Байер» разбил «Баварию»

    «Байер» — «Бавария»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 21-го тура Бундеслиги «Байер» в родных стенах разгромил «Баварию» со счетом 3:0.

    Джереми Фримпонг
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    Джереми Фримпонг

    Авторами точных ударов стали Йосип Станишич, Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Бавария 2:0
    Голы: 1:0 Йосип Штанишич (18'), 2:0 Алехандро Гримальдо (50'), 3:0 Жереми Фримпонг (90 + 5') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Йосип Штанишич, Алехандро Гримальдо (Густаво Пуэрта, 90'), Гранит Джака, Роберт Андрих, Нейтан Телла (Жереми Фримпонг, 65'), Флориан Вирц (Адам Гложек, 90'), Амин Адли (Йонас Хофман, 82') Бавария: Мануэль Нойер, Саша Боэ (Рафаэл Геррейру, 81'), Нуссайр Мазрауи, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Деотшанкюль Юпамекано (Йозуа Киммих, 60'), Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 81'), Лерой Зане, Леон Горецка (Матис Тель, 71'), Александар Павлович (Томас Мюллер, 60'), Гарри Кейн Предупреждения: Саша Боэ (36'), Леон Горецка (62'), Эдмон Тапсоба (64'), Амин Адли (77'), Лукаш Градецки (83')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Байер» с 55 очками продолжает лидировать в Бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», которая занимает второе место, до 5 очков.

    Напомним, что «Байер» продолжает идти без поражений во всех турнирах в этом сезоне.

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