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    Саутгейт высказался о переходе Дайера в «Баварию» на правах аренды

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что переход в «Баварию» для защитника Эрика Дайера отличный шаг в карьере.

    Эрик Дайер
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    Эрик Дайер

    «Я не разговаривал с Эриком, но для него это отличный шаг. "Бавария" — невероятный футбольный клуб с прекрасной историей. Один из крупнейших клубов в мировом футболе. Так что для Эрика это прекрасная возможность.

    Он действительно хороший парень. Мы желаем ему всего самого наилучшего», — приводит слова Саутгейта Bayern & Germany.

    Напомним, что Дайер перешел в «Баварию» на правах аренды из «Тоттенхэма» до конца нынешнего сезона.

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    • В сезоне 2023/2024 защитник провел только 4 матча за «шпор» в АПЛ, а также 3 встречи за «Баварию», в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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