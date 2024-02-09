Саутгейт высказался о переходе Дайера в «Баварию» на правах аренды

Главный тренер сборной Англиизаявил, что переход вдля защитникаотличный шаг в карьере.

«Я не разговаривал с Эриком, но для него это отличный шаг. "Бавария" — невероятный футбольный клуб с прекрасной историей. Один из крупнейших клубов в мировом футболе. Так что для Эрика это прекрасная возможность.

Он действительно хороший парень. Мы желаем ему всего самого наилучшего», — приводит слова Саутгейта Bayern & Germany.

Напомним, что Дайер перешел в «Баварию» на правах аренды из «Тоттенхэма» до конца нынешнего сезона.

В сезоне 2023/2024 защитник провел только 4 матча за «шпор» в АПЛ, а также 3 встречи за «Баварию», в которых не сумел отличиться результативными действиями.