Караваев: После перерыва не хватило концентрации — грубейшие ошибки

Защитникподвел итоги товарищеского матча против(2:4).

«Первый тайм, считаю, провели неплохо, владели инициативой. Не хватало только забитого мяча. А после перерыва не хватило концентрации — грубейшие ошибки и, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Естественно, есть о чем подумать, потому что говорили, что второй тайм нужно выходить сконцентрировано, но в итоге сразу пропустили быстрый гол.

Дело не в усталости, нет, вполне нормальный рабочий график. Тем более, через два дня на третий вполне хорошо играть. Просто концентрация и внимание.

Считаю, что после забитых мячей мы заиграли, появились моменты, мы забили. Но опять же, должны начинать так тайм. Не пропускать, а самим создавать моменты и забивать», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

Данное поражение стало для «Зенита» первым в это межсезонье.

В следующем матче «Зенит» 13 февраля встретится с «Сантосом» в рамках Кубка равноправия.