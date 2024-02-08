Юран: К матчу с «Факелом» мы должны быть готовы на 150–200 процентов

Главный тренервысказался о матче против(4:0) и втором сборе команды.

«Что касается сегодняшней игры, то команда произвела хорошее впечатление по движению, по моментам. Были, конечно, и ошибки, которые мы обязательно разберём. В целом, положительный фактор, что забивают нападающие. Думаю, это придаст им уверенности.

На сборах мы придерживаемся определённой программы. Сделали всё, что было запланировано и на первом, и на втором сборе. К играм не готовились — работали в своём режиме. Только накануне матча с "Торпедо" у нас была одна тренировка. И сегодня было видно, что парни оживают. А нашим болельщикам, которых мы очень любим, хочу сказать, что футболистам очень тяжело играть под нагрузками. Конечно, они выжимают из себя всё, но наша главная задача в оптимальной форме подойти к 3 марта. К матчу с "Факелом" мы должны быть готовы на 150–200 процентов. А сейчас идут сборы — это кропотливый, тяжёлый труд», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.