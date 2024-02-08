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    Юран: К матчу с «Факелом» мы должны быть готовы на 150–200 процентов

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о матче против «Торпедо» (4:0) и втором сборе команды.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Что касается сегодняшней игры, то команда произвела хорошее впечатление по движению, по моментам. Были, конечно, и ошибки, которые мы обязательно разберём. В целом, положительный фактор, что забивают нападающие. Думаю, это придаст им уверенности.

    На сборах мы придерживаемся определённой программы. Сделали всё, что было запланировано и на первом, и на втором сборе. К играм не готовились — работали в своём режиме. Только накануне матча с "Торпедо" у нас была одна тренировка. И сегодня было видно, что парни оживают. А нашим болельщикам, которых мы очень любим, хочу сказать, что футболистам очень тяжело играть под нагрузками. Конечно, они выжимают из себя всё, но наша главная задача в оптимальной форме подойти к 3 марта. К матчу с "Факелом" мы должны быть готовы на 150–200 процентов. А сейчас идут сборы — это кропотливый, тяжёлый труд», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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