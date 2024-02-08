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    Тренер минского «Динамо»: Мелешин — усиление для нашего клуба

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    Главный минского «Динамо» Вадим Скрипченко дал комментарий по поводу перехода в его команду на правах аренды форварда московского «Спартака» Павла Мелешина.

    Павел Мелешин
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    Павел Мелешин

    «Очень рады, что нам удалось взять в аренду Павла. Для нас важно, что Мелешин переходит к нам из амбициозного клуба. У "Спартака" и "Динамо" Минск схожий менталитет.

    Наш клуб будет пытаться защитить звание чемпиона Белоруссии, также мы будет принимать участие в квалификации Лиги чемпионов. Мы видим в лице Мелешина усиление.

    Обратил внимание на Мелешина весной, когда он приезжал на сборы в Белоруссию в составе молодежной сборной России. Мне понравилась связка Павла с Даниилом Зориным, который помог нам стать чемпионом.

    Я за ним [Мелешиным] наблюдал и понимал, что он впишется в нашу команду. Рады, что все получилось», — добавил Скрипченко«, — сказал Скрипченко "СЭ".

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