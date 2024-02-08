Тренер минского «Динамо»: Мелешин — усиление для нашего клуба

Главный минского «Динамо»дал комментарий по поводу перехода в его команду на правах аренды форварда московского «Спартака»

«Очень рады, что нам удалось взять в аренду Павла. Для нас важно, что Мелешин переходит к нам из амбициозного клуба. У "Спартака" и "Динамо" Минск схожий менталитет.

Наш клуб будет пытаться защитить звание чемпиона Белоруссии, также мы будет принимать участие в квалификации Лиги чемпионов. Мы видим в лице Мелешина усиление.

Обратил внимание на Мелешина весной, когда он приезжал на сборы в Белоруссию в составе молодежной сборной России. Мне понравилась связка Павла с Даниилом Зориным, который помог нам стать чемпионом.

Я за ним [Мелешиным] наблюдал и понимал, что он впишется в нашу команду. Рады, что все получилось», — добавил Скрипченко«, — сказал Скрипченко "СЭ".

В первой части сезона 19-летний Мелешин сыграл за "Спартак" во всех турнирах всего 8 матчей, забил один гол.