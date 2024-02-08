Баринов: На сегодняшний день Миранчук — лучший игрок «Аталанты»

Полузащитник и капитанподелился мнением о выступлениях российского полузащитника итальянской

«С Лёшей мы на связи, поздравляем друг друга со всеми праздниками. Очень рад за него и скучаю по-человечески. Он попал в такую атлетичную команду, где надо много пахать. А Лёха не такого плана футболист, у него другие сильные качества. Видимо, сейчас привык ко всем требованиям.

Как по мне, он на сегодняшний день — лучший игрок "Аталанты". Лучший! И возникает вопрос: а почему ему раньше-то не давали шанс? Просто дать четыре-пять игр, чтобы человек себя показал, чтобы привык к требованиям… А ему давали там по 10–15 минут. Что за это время сделаешь?» — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук провел за команду из Бергамо 19 игр, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.