Аршавин рассчитывает на выход «Реала Сосьедад» в финал Кубка Испании

Экс-футболист «Зенита»высказался о выступлении в Кубке Испании клуба «Реал Сосьедад».

Ранее баскская команда в первом матче 1/2 финала Кубка Короля сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0).

«Такую команду как "Реал Сосьедад" больше интересует попадание в Лигу чемпионов. Дома уверенно забьют свои два гола. По идее, если бы Захарян считался игроком запаса, то, скорее всего, в этой игре мы бы его увидели», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Мальоркой» и «Реалом Сосьедад» пройдет 27 февраля в Сан‑Себастьяне.