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    Аршавин рассчитывает на выход «Реала Сосьедад» в финал Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Сосьедад Мальорка
    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлении в Кубке Испании клуба «Реал Сосьедад».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее баскская команда в первом матче 1/2 финала Кубка Короля сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0).

    «Такую команду как "Реал Сосьедад" больше интересует попадание в Лигу чемпионов. Дома уверенно забьют свои два гола. По идее, если бы Захарян считался игроком запаса, то, скорее всего, в этой игре мы бы его увидели», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Мальоркой» и «Реалом Сосьедад» пройдет 27 февраля в Сан‑Себастьяне.

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