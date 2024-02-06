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    ЦСКА улучшил предложение по нападающему резервной команды «Порту»

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    Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Порту» Вендела Силвы, высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.

    Вендел Силва
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    Вендел Силва

    «Вероятность того, что Вендел окажется в России еще есть. "Порту" хочет получить за игрока 5 миллионов евро. Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да», — приводит слова Кюри «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Вендел выступает за «Порту Б» во второй лиге чемпионата Португалии. В его активе 12 забитых мячей и пять результативных передач после 16 матчей.

    Контракт Вендела с «Порту» рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.

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