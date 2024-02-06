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    Экс-директор «Ювентуса»: Я частично не был согласен с подписанием Роналду

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    Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что был против подписания Криштиану Роналду в стан «старой синьоры».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я должен признать, что провел десять замечательных лет в "Ювентусе", но когда владельцы решают принять другую стратегию развития, менеджер должен сделать шаг назад.

    Было справедливо уважать желание клуба. Я частично не был согласен с подписанием Роналду. Уровень этого игрока я не оспариваю, но сделка была сложной в финансовом плане. Это был не тот элемент, который вызвал раскол; цикл закончился, и нам пришлось меняться», — сказал Маротта Football Italia.

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    • Напомним, что Маротта сейчас является генеральным директором «Интера». Функционер покинул пост исполнительного директора «Ювентуса» в 2018-и году.

    В нынешнем сезоне Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.

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