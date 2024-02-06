ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура»
  • 10:16
    • «Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Айлендерс» победили «Торонто»
  • 00:55
    • Хет-трик Фодена принес победу «Манчестер Сити» над «Брентфордом»
  • 00:38
    • «Рома» не оставила шансов «Кальяри»
  • 01:02
    • «Райо Вальекано» уступил дома «Севилье»
    Все новости спорта

    Аршавин: Глушаков не нужен «Ростову»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Трансферы
    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Ростов».

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    Глушаков накануне покинул костромской «Спартак».

    «Про Дениса я уже давно сказал, каким бы он профессионалом ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Всё равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис в команде или нет, но мне кажется, он "Ростову" кровь из носу не нужен.

    Не верится, что контракт будет подписан? Мне кажется нет. Но решение может быть любым», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее Глушаков также выступал за «Пари НН», «Химки», «Спартак» и ряд других российских клубов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как в первом полуфинале Кубка Испании сыграет «Сосьедад»?
  • «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Выйдет ли Южная Корея в финал Кубка Азии?
  • Иордания — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Серия СКА без поражений никуда не исчезнет
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сантос — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фейеноорд — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры