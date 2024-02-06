Аршавин: Глушаков не нужен «Ростову»

Экс-игрок «Зенита»высказался о возможном переходев «Ростов».

Глушаков накануне покинул костромской «Спартак».

«Про Дениса я уже давно сказал, каким бы он профессионалом ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Всё равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис в команде или нет, но мне кажется, он "Ростову" кровь из носу не нужен.

Не верится, что контракт будет подписан? Мне кажется нет. Но решение может быть любым», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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Ранее Глушаков также выступал за «Пари НН», «Химки», «Спартак» и ряд других российских клубов.