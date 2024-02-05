Защитник «Рубина» Тесленко рассказал, при каких обстоятельствах получил травму

Защитникзаявил, что получил травму после неудачного разворота во время матча РПЛ.

«Там был прострел. Даку пробил по воротам, а я хотел развернуться и как-то неудачно это сделал и получил травму.

Обидно ли получить травму? Конечно, я расстроился. И я расстроился даже не из-за того, что начал играть, а из-за того, как и при каких обстоятельствах я получил травму. Над этой травмой можно только смеяться, — приводит слова Тесленко "Татар-информ".

Напомним, что защитник получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против "Сочи" (2:0), который состоялся 12-го ноября.

"Рубин" занимает 7-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе после 18-и туров.